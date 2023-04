‘Wat een briljant idee van appelboer Jack Goense om alle appels in stukjes te snijden en in plastic bakjes te doen’

Koudekerke overdon­derd door groene Michelin-ster­ren: ‘Wij hebben iets wat Amsterdam niet heeft’

Ineens viel de naam Koudekerke in het DeLaMar Theater in Amsterdam. En niet een, maar twee keer. Het Walcherse dorp telt twee restaurants met een groene Michelinster, van de 15 in het hele land.