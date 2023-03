Wat is toch de magie van de Matthäus-Passion? ‘Bij elke keer luisteren wordt hij mooier’

D66 pleit voor kinderbur­ge­mees­ter in Veere

Als het aan D66 ligt krijgt de gemeente Veere ook een kinderburgemeester. Op die manier betrekken we basisschoolleerlingen bij de lokale democratie, zegt fractievoorzitter Jacco van Maldegem. ,,Zij kunnen dan hun mening geven over speeltuinen, de jeugdzorg of sportverenigingen. Daarnaast kan zo’n kinderburgemeester de volwassen burgemeester assisteren bij officiële momenten als dodenherdenking, een sinterklaasintocht of rondom sportevenementen.”