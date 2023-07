Wethouder naar minicamping De Ark Westkapelle om te toetsen of cabins voldoen aan de normen

update | met poll Storm Poly zorgt voor problemen in Zeeland: ‘Een grote klap, en toen lag er ineens een boom in de serre’

Storm Poly zorgt in Zeeland vanochtend voor de nodige problemen. In Vlissingen, Oostburg, Domburg, Veere, Burgh-Haamstede en Koudekerke is de brandweer uitgerukt. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland werd rond 8.00 uur vanochtend code rood afgekondigd, die tot 12.40 gold. In Haarlem is een vrouw overleden omdat er een boom op haar auto viel.