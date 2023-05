Woningbouw op Oranjeplein Veere zou kunnen maar wordt wel ‘relatief duur’

met video Portretten Michiel de Ruyter en zijn vrouw terug in Muzeeum na maandenlan­ge restaura­tie

De portretten van Michiel de Ruyter en zijn vrouw Anna van Gelder zijn na restauratie als koppeltje teruggekeerd in het Muzeeum in Vlissingen. Tot grote vreugde van museumdirecteur Onno Bakker: ,,Die wetenschap maakt het schilderij niet mooier dan het al was, maar leuk om te weten dat ze echt bij elkaar horen.”