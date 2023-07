Zeeuws Stratenloopcircuit na 25 jaar van de kalender verdwenen: ‘Een echte strijd was er ook niet’

Team Scalda wint 500.000 euro met de Zeeuwse Praktijk­rou­te Economie, Horeca en Toerisme

Groot feest bij Scalda vandaag. De Zeeuwse Praktijkroute Economie, Horeca en Toerisme van de school is beloond met een bedrag van 500.000 euro. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt door Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op het ComeniusFestival in de Woonindustrie in Nieuwegein.