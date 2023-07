Zeeuwse pastéis de nata kan ook Portugezen bekoren

Hoe Arja en François elkaar ontmoetten en hoe ze uiteindelijk in Oostkapelle terecht gekomen zijn, is op zich al een verhaal wat zo in een boek kan. Feit is dat ze nu vlakbij de molen wonen waar Zeeuwse bloem gemalen wordt. ,,Dat is het belangrijkste ingrediënt voor mijn pastéis de nata die nu gretig aftrek vinden in het Zeeuwse’’, vertelt Arja, die zelf oorspronkelijk uit Vlissingen komt. ,,We zijn gaan experimenteren en maken zelf het bladerdeeg en de custard. Het is een bewerkelijk proces, maar erg leuk. Het past bij ons, dit taartje, en het brengt ons veel.”