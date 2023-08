Zeeuwse tegenwindfietsers dreigen elkaar in de wielen te rijden

In het kader van de viering van 800 jaar Westkapelle is onder meer het idee geboren om in het najaar het Open Wasschappels Sprint Kampioenschap Tegen de wind in fietsen te houden. Dat moet ergens tussen 1 september en eind dit jaar worden gehouden, op een dag dat het minimaal windkracht 7 waait uit zuidoost of zuidwest. De datum wordt drie dagen van tevoren bekendgemaakt.