Zoektocht naar verdwenen Jack Russel levert nog geen sporen op

,,We hebben met een grote zoekploeg gezocht, met verschillende speurhonden, met een warmtebeeldcamera en er hangen overal flyers. Maar tot nu toe is het niet gelukt om Dolly terug te vinden.” Volgens haar is het een 17-jarig hondje dat slechtziend is en ook zo goed als doof.

De eigenaren van het hondje wonen al heel lang aan de rand van het Veerse Bos. ,,Het hondje kent dan ook het bod dan ook heel goed”, aldus Lichtenberg. ,,Het scharrelt daar al jaren rond maar dit is de eerste keer dat ze niet is teruggekomen.” Dat scharrelen zorgt er ook voor dat het voor de speurhonden heel moeilijk is om een vers spoor van het diertje te vinden. ,,Want het hele bos is vergeven van de reuksporen van haar.”