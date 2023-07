Zwangerschapsverlof voor burgemeesters, raadsleden en Statenleden? Dat bestaat officieel gewoon niet

Dat is niet alleen zo bij burgemeesters. Raads- of Statenleden kunnen als ze door zwangerschap of ziekte langere tijd niet kunnen werken, tijdelijk ontslag aanvragen en vervangen worden. Vier zwangere Europarlementariërs eisten vorige maand dat het Europees Parlement eindelijk officieel zwangerschapsverlof regelt. Lara Wolters (PvdA) stelde de kwestie twee jaar geleden al aan de orde, toen ze in verwachting was van haar eerste kind. ,,Ik denk dat het niet bij onze Europese voorvaders is opgekomen dat een volksvertegenwoordiger ook weleens een jonge vrouw zou kunnen zijn. Of een jonge man, die bij een pasgeboren kind wil zijn”, sprak ze bij die gelegenheid. Inmiddels verwacht ze haar tweede en is er nog niets geregeld.