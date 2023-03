Zwemloop in Roosendaal prooi voor familie Koole uit Zoutelande

‘Beste heren, waar zijn de dames?’ KNVB zet in op meer vrouwelij­ke trainers, arbiters en bestuursle­den

Corona werkte vertragend op het spel, maar de KNVB gaat nu weer vol in de aanval. De voetbalbond wil dat de vrouwen een steeds grotere rol gaan spelen binnen de organisatie. Niet alleen achter de bestuurstafel, maar vooral ook in voetbaltechnische functies. Van trainer tot hoofd opleidingen. ,,Vrouwen zorgen voor een andere sfeer en energie in het voetbal.’’