35 kunstenaars tonen hun werk tijdens de Open Atelierroute in Veldhoven

Na twee coronajaren komt het er eindelijk weer van: de Atelierroute Veldhoven. In het weekend van 23 en 24 april zetten 35 kunstenaars tussen 11.00 en 17.00 uur de deuren van hun atelier open, of exposeren op een andere locatie in Veldhoven.

De deelnemende kunstenaars staan te popelen om hun werk te presenteren en een toelichting te geven over de bedoeling en de betekenis ervan. Met alle plezier leggen ze uit hoe ze te werk gaan en wat de uitdaging in het maken van hun werk is. De variatie in getoonde kunst is groot, zowel figuratief als abstract, twee- en driedimensionaal. Er worden verschillende technieken gebruikt, zoals keramiek, glas, beeldhouwwerk, fotografie, textiel, tot tekenen en schilderen en mixed media.

De vlag van Kunst in het Rond markeert de locaties waar een atelier te bezoeken is.

Beeld van een basblazer

Wie die vlag onverhoopt mist bij Gemmy Coppens, zal in elk geval wel het beeld van een basblazer voor haar woning opvallen. Zij werkte na een opleiding tot docent handvaardigheid aan de Academie voor Beeldende Vorming Tilburg jarenlang als vakleerkracht op een basisschool. In 2010 begon de Veldhovense met beeldhouwen. ,,Een vriendin van mij zat bij Beeldhouwcollectief Hofmanheide in Bergeijk. Er startte een cursus in het weekend. Dat beviel zo goed dat ik er nog steeds zit. Je kan er met machines werken en ze hebben er stukken steen liggen in allerlei kleuren en hardheden.”

Quote Het was eerst een blok van 900 kilo. Na 250 uur werk was daarvan nog de helft over

Ze karakteriseert haar stijl als figuratief. Veel van haarbeelden maakt ze van marmer. ,,Dat vind ik een fijne steen om mee te werken. Het is betrouwbaar materiaal.” De basblazer die als een landmark voor haar woning staat, is gemaakt uit een Franse kalksteen. ,,Dat was eerst een blok van 900 kilo. Na 250 uur werk was daarvan nog de helft over.”

In elke steen zit iets

Tijdens vakanties gaan er wel eens stenen mee naar Veldhoven. ,,De uitdaging is dan te kijken of ik er iets mee kan. In elke steen zit iets, maar je moet het er wel uithalen.” Soms weet ze waar ze naar toe wil als ze aan een beeld begint, maar dan komt er toch iets anders uit. ,,Bij een ruwe steen zie je de tekening vaak niet meteen. Elke keer weer is het een zoektocht naar de juiste vorm. Bij veel tekening in een steen kies ik vaak voor een rustige vorm.”

Koffie staat klaar

Eerder nam ze al eens een kijkje bij andere kunstenaars van Kunst in het Rond. Sinds twee jaar heeft ze een atelier aan huis. Dat was de reden om zich aan te sluiten bij het collectief van zelfstandige kunstenaars en deel te nemen aan de atelierroute. Op 23 en 24 april staan haar kunstwerken en de koffie vanaf 11.00 uur klaar. In de achtertuin zijn ruim twintig beelden te bewonderen waarvan er ook een aantal te koop zijn.

De flyer met alle deelnemers, een plattegrond en het boekje met alle kunstenaars zijn onder meer verkrijgbaar in de bibliotheek, Museum ’t Oude Slot, muziekschool Art4U en Theater de Schalm. Tijdens de atelierroute is deze informatie ook bij de deelnemende kunstenaars mee te nemen. Wethouder Hans van de Looij opent de atelierroute op vrijdag 22 april om 19.30 uur in Museum ’t Oude Slot.