38 woningen rondom markante villa aan Kruisstraat in Zeelst

Nieuwe, groter gegroeide gemeente­raad Veldhoven geïnstal­leerd: ‘Zorgen dat we het goede voorbeeld geven’

VELDHOVEN - In de Veldhovense raadszaal is woensdagavond de nieuwgekozen gemeenteraad geïnstalleerd, die met 2 zetels is ‘gegroeid’ en daarmee vanaf nu 29 zetels telt.

31 maart