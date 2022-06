83-jarige vrouw verrast door overvaller die haar huis in Veldhoven binnendringt, steelt trouwring en sieraden

In de keuken ziet de bewoonster dezelfde onbekende man staan, die vermoedelijk via de achterkant van het huis binnen is gekomen. Hij pakte het slachtoffer vast en dwong haar met hem het huis door te lopen. De vrouw moet geld en andere waardevolle spullen aan de man afgeven. Daarna vluchtte hij weg met de persoonlijke bezittingen, waaronder vermoedelijk een trouwring en wat sieraden.

Hevig ontdaan

Bij de overval raakte de oude vrouw niet gewond. Volgens de politie is het slachtoffer wel ‘hevig ontdaan’ door wat haar is overkomen. De politie is een onderzoek gestart naar de overval en roept getuigen op om zich te melden. Onder andere in en om de woning is door de politie technisch onderzoek gedaan. Verder wordt bij het buurtonderzoek gekeken of er camerabeelden van de overval zijn gemaakt.