900 cobra's in huis in Veldhoven gevonden, drie aanhoudingen bij ‘levensgevaarlijke situatie’

Veldhoven­se dansers van CDK JR halen finale van Holland’s Got Talent

CDK JR, het Veldhovens junioren dansteam van The CDK behaalde vrijdagavond de finale in Holland’s Got Talent. Het team bestaat uit dertien meisjes en twee jongens tussen de 13 en 17 jaar en overtuigde de jury in de voorrondes al van hun talent met een dans op het nummer Look at these shoes.

22 oktober