Aan de Bree in Veldhoven was ik als 2-jarige zowel belhamel als redder in noord

Jongeren bridgen tijdens EK in Koningshof Veldhoven: ‘Ik hoor vaak: is dat geen ou­de-mensen­sport?’

VELDHOVEN - Het is geen voor de hand liggende combinatie: jongeren die bridgen. Maar tijdens het EK Jeugdviertallen in congrescentrum Koningshof in Veldhoven is het dezer dagen wél de gewoonste zaak van de wereld. ,,Klaverjassen werd al snel saai.”

20 juli