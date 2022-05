Al zestig jaar geniet Harrie Kuijpers van de massale opmars van zijn Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst

VELDHOVEN - In 1962 schreef bestuurslid Piet van Kuijk van het Onze Lieve Vrouwe Gilde tijdens kermis in Zeelst de naam van Harrie Kuijpers (80) op de achterkant van een sigarendoos. Zaterdag 7 mei wordt de Veldhovenaar gehuldigd voor zestig jaar trouw aan het gilde uit Zeelst.

Toen Kuijpers op kermiszaterdag in 1962 met drie vrienden op de brommer naar België reed, had hij nog geen idee dat hij een dag later gildebroeder zou worden.

Quote Van de vier maakte hij er drie gildelid. Ik ben als enige nog over Harrie Kuijpers, 60 jaar lid van Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst

Het viertal had in een Belgisch café zoveel aan Bacchus geofferd, dat ze niet meer naar huis konden rijden. Op vier matrassen brachten ze de nacht in het café door. Terug in Zeelst troffen ze in café De Gouden Appel gildeman Van Kuijk. Kuijpers: ,,Van de vier maakte hij er drie lid. Het inschrijfgeld was 2,50 gulden. Van die drie ben ik als enige nog over.”

Kuijpers is op dat moment al de derde generatie van zijn familie in het gilde. ,,Mijn opa Tinus is in de 19de eeuw zelfs nog keizer van het gilde geweest. Ook mijn vader Harrie was lid. Hij overleed drie jaar voordat ik lid werd.”

108 gulden voor een kruisboog

Kort nadat Harrie in 1967 met zijn Mientje in het huwelijksbootje stapte, schafte hij een kruisboog aan. ,,Die kostte 108 gulden. Zo’n vijftien jaar heb ik ermee aan wedstrijden deelgenomen.” Enkele zilveren schildjes in een vitrine in zijn serre zijn de stille getuigen. Midden jaren 80 vertrouwde hij zijn schiettuig niet meer. ,,Twee keer ging de boog onverwacht af. Reparatie lukte niet. Daarbij kreeg ik ook nog eens met een lichamelijk ongemak te maken. Sindsdien heb ik nooit meer geschoten.”

De Veldhovenaar houdt van een mooie presentatie van het gilde. ,,Ons gilde telt zo’n zeventig leden. We zijn een van de mooiste gildeverenigingen van Veldhoven vind ik, vanwege de grootte van de groep en de kleding. Ik vind het belangrijk om bij het uitrukken in de maat te lopen. Vroeger gebeurde dat niet. Ik heb daar mede voor geijverd omdat dat veel mooier overkomt.”

Kippenvel bij gildedag

Zondag 15 mei maakt Kuijpers met het gilde zijn opwachting op de gildedag in Wintelre. De afgelopen zestig jaar maakte hij er tientallen mee, elke keer weer krijgt hij kippenvel van de massale opmars. ,,In een rij lopen meer dan duizend gildebroeders, onder tromgeroffel van tamboers over het veld richting de jury. Daarna doen de vendeliers van alle deelnemende gilden dezelfde oefening. Alle kleuren van de regenboog, fantastisch om te zien.”

Hoewel het gilde bol staat van de tradities, zag hij ook dingen veranderen. Zo gaan er al een aantal jaren geen bruidjes meer mee naar kring- en gildedagen. Echtgenote Mientje maakte jarenlang prachtige bloemboeketjes voor de bruidjes.

Steeds minder van vader op zoon

Ook is het niet meer zo vanzelfsprekend dat kinderen van gildebroeder zich ook aansluiten. ,,Vroeger ging het over van vader op zoon. Het valt tegen om de jeugd ervoor te interesseren. We hebben maar een paar leden onder de 30.” Zijn zoon Henri is er daar een van, hij vertegenwoordigt als tamboer de vierde generatie Kuijpers binnen het gilde.

7 mei patroondag

Zaterdag 7 mei vieren de broeders de patroondag van hun gilde. Na een heilige mis in de Sint-Willibrorduskerk is er een koffietafel in de zaal van café Sint Joris. Jubilaris Kuijpers wordt thuis opgehaald en komt door een erehaag de zaal binnen om te worden gehuldigd.