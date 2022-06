Als een houten klaas meedoen in het linedancen voor de Grote Quiz van Veldhoven: ‘Zij, sluit, zij en tik’

Diamanten paar Diamanten paar Aart en Leny Hoeks-Din­gen gaat met carnaval pas naar huis ‘als de vogeltjes fluiten’

VELDHOVEN - Een ritje in de botsauto’s op de kermis in Veldhoven-Dorp vormde de eerste kennismaking tussen Aart Hoeks (83) en Leny Dingen (83). Op 5 juni is het echtpaar zestig jaar getrouwd.

