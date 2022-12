ASML-klant TSMC uit Taiwan mogelijk naar Europa

EINDHOVEN - ASML hoeft een deel van de aan TSMC verkochte chipmachines over een paar jaar misschien niet zo ver meer te verschepen. De Taiwanese chipgigant bouwt mogelijk een fabriek in Duitsland.

TSMC heeft zijn oog laten vallen op Dresden als locatie voor de Duitse fabriek. Reden is de nabijheid van veel grote Europese autofabrikanten, die veel chips nodig hebben. De bouw zou in 2024 van start kunnen gaan.

Dat schrijft de Financial Times vrijdag op basis van anonieme bronnen. TSMC stuurt begin volgend jaar een delegatie naar Duitsland om te onderhandelen over overheidshulp om de bouw mogelijk te maken. Europa stelt via een speciale chipswet 43 miljard euro beschikbaar om de eigen chipindustrie te stutten. Dat geld wordt deels betaald door de lidstaten.

Chiptekorten tijdens corona

De komst van die Europese chipswet is mede ingegeven door de chiptekorten die ontstonden tijdens corona. Toeleveringsketens raakten in de war en autofabrikanten waren de dupe. In dat opzicht is het dus best logisch dat er een Europese chipfabriek komt om de lokale auto-industrie van chips te voorzien.

TSMC is niet het enige chipbedrijf dat in Duitsland wil bouwen. Intel in Amerika heeft plannen om in Maagdenburg twee fabrieken neer te zetten. Al is de bouw van die fabrieken wel uitgesteld, bleek eerder deze week. Reden voor de uitstel zouden gestegen prijzen voor energie en materialen zijn.

Verwelkomd door Biden

Het Taiwanese TSMC roert zich flink buiten de eigen landsgrenzen. Begin deze maand werd bekend dat de grootste chipmaker ter wereld investeringen flink gaat opschroeven naar omgerekend ongeveer 38 miljard euro. Een investering die door de Amerikaanse president Joe Biden persoonlijk verwelkomd werd.