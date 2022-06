Automonteurs stappen over naar de hightech: ‘Nooit meer naar huis met vieze handen’

Unicum voor Veldhoven: Koninklij­ke Erepenning voor Harmonie L’Union Fraternel­le

VELDHOVEN - Een unicum voor Veldhoven: Koning Willem-Alexander heeft de Koninklijke Erepenning toegekend aan harmonie L’Union Fraternelle. Het is voor het eerst dat deze onderscheiding in Veldhoven is uitgereikt.

26 juni