Basisschool De Akkerwinde wint finale verkeersquiz

‘Hoeveel kilometer fietspad heeft Nederland?’ Deze schatvraag levert de uiteindelijke winnaar van de quiz op. De Akkerwinde en Sint Gerardus uit Weebosch eindigden na dertig vragen op een gelijk aantal punten van 56. Twee toppers uit Hooge Mierde zitten met hun schatting van 55.000 het dichtst bij de waarheid (37.000). ,,Laat ons winnen, want wij zijn met twaalf leerlingen veel goedkoper voor het museum”, probeert Romi van de Beek (11) uit Weebosch voor aanvang van de finale. Maar de prijs, een uitstapje naar het DAF Museum in Eindhoven, gaat dus naar Hooge Mierde.

Tijn Huijbregts is de leerkracht van groep 8 van De Akkerwinde. ,,In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen. Maar verkeer moet je onderhouden en vooral doen. Je leert het vooral op de weg en volgend schooljaar moeten ze het zelf kunnen”, onderschrijft hij het belang van de verkeerslessen.

Het is de bedoeling dat op alle basisscholen in alle groepen wekelijks een half uur verkeer op het programma staat, zegt Nieki Kleinen, projectleider van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De verkeersquiz wordt gehouden door VVN in opdracht van de Metropoolregio Eindhoven waaronder 21 gemeenten vallen. Kleinen: ,,31 scholen uit de regio Zuidoost-Brabant hebben meegedaan aan een online voorronde. Op 17 oktober hebben we de vijf finalisten bekendgemaakt. Met de quiz willen we de kennis van de verkeersregels spelenderwijs vergroten bij de groepen 8. Zij hebben zo’n druk programma dat verkeer een beetje naar de achtergrond verdwijnt.” Al deze kinderen gaan komend schooljaar naar een nieuwe school en krijgen dan met nieuwe verkeerssituaties te maken.

Dode hoek

Linne Verhoeven (11) van De Dassenburcht uit Nuenen fietst niet zo vaak, maar het Verkeersdiploma heeft ze al op zak. ,,Een minuutje wandelen en ik ben nu op school. Maar ik voel me wel veilig op de fiets.” Het volgend schooljaar moet ze op de fiets naar Eindhoven. De verkeerslessen vindt ze dan ook belangrijk. ,,Als je door rood rijdt, word je misschien aangereden.” Dat belang beaamt ook Xavier Zygmunt (11) van De Straap uit Helmond. ,,Wij hebben geleerd over de dode hoek van een bus.”

Op het podium beantwoorden de leerlingen van vier basisscholen in steeds wisselende duo’s de dertig meerkeuzevragen. Twee juryleden houden nauwgezet de stand bij. Tijdens elke ronde met vijf vragen mogen ze één keer de joker inzetten voor dubbele punten. Op een van de dia’s staan een bus, ambulance en trein. De vraag is: Welk voertuig heeft altijd voorrang? De Akkerwinde zet hier de joker in. Het antwoord is de trein. Als blijkt dat alleen De Akkerwinde het juiste antwoord geeft, juicht Luuk Vosters (11) op de tribune mee met zijn klasgenoten. ,,Ik vind de voorrangsregels het moeilijkst in het verkeer”, zegt hij desgevraagd. ,,Op een plaatje snap ik het beter, maar in het echt vind ik het nog lastig.”