Bertus Borgers en Gio Sliwa brengen kerstsingles uit: ‘Waarom is kerst niet meer zoals vroeger?’

Nee, verwacht op de liedjes van Borgers (1947) en Sliwa (1991) geen bellen, kinderkoortjes of ander zoetsappig kerstsentiment. ‘Waarom is kerst niet meer zoals vroeger?’, vraagt de Veldhovense muzikant zich af in een zwoele popballad. ‘Waar is de spirit van toen?’

In het geestige ‘Veel te Veel’ somt Borgers zijn uitgebreide kerstdiner op en antwoordt Sliwa: ‘Wordt het niet te veel? Kan het niet wat minder? Dit is echt teveel!’ Ook Borgers moet uiteindelijk toegeven dat het wat veel is allemaal.

De twee muzikanten werken al langer samen in The Young Retro’s en maken ook een podcastserie: ‘Bertus & Gio - Retro Muzikanten in Moderne Tijden’.

Het is de bedoeling om hiermee vanaf 2023 langs theaters, kleine zalen en cafés te gaan toeren, om het publiek zo een kijkje in de wereld van de rock-'n-roll te geven.