Bestelauto vliegt spontaan in brand in Veldhoven

Diamanten paar In beweging blijven is het motto van diamanten paar Ria en Wil van Stip­hout-Ver­speek

VELDHOVEN - ,,Die moet ik hebben!” dacht Wil van Stiphout (79) toen hij in 1960 Ria Verspeek (82) in een Eindhovense danszaal zag zitten. En hij kreeg haar. Op 5 juli is het echtpaar zestig jaar getrouwd.

29 juni