Bewolkt en gestage regenval in Veldhoven vandaag

Luuk de Jong voelt zich bij PSV topfit en gaat op jacht naar Ronald Waterreus: ‘Is hij recordhou­der?’

Voor Luuk de Jong is het spelen om de Johan Cruijff Schaal nog net geen routineklus: de aanvoerder van PSV begint inmiddels al voor de zevende keer aan zo'n duel. ,,Ik heb er een goed gevoel over, als ik kijk hoe we nu met ons team bezig zijn.”