Bewoners Huysackers willen door park rijden op hun route naar centrum Veldhoven, ondanks verzet van omwonenden

Column Waarom een autohater zowaar ineens zin kreeg om een oldtimer te kopen

Vorstelijk grote platanen, een kiezelig wandelpad en de zomerse geur van dorstig gras; nog een paar oude besjes met jeu-de-boulesballen en de Franse plattelandsidylle was compleet geweest. Maar we liepen gewoon in Eindhoven, langs het kanaal, op weg naar het DAF-museum.