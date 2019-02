Bijna huis kwijt na brandstichting: ‘Alle vier de gaspitten waren opengedraaid’

Zijn huis heeft de brandstichting weliswaar overleefd, maar de schade is fors. De geur van rook is hardnekkig binnen en het complete interieur is bedekt met een laagje as. In alle hoeken en gaten hangen een soort zwarte spinnenwebben. „Dat zijn roetdraden: ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Het is niet meer bewoonbaar, ik kan hier voorlopig niet terecht. Ik heb vannacht uit nood op de bank geslapen in een unit achter het huis.”



Een uurtje nachtrust, meer is het volgens hem niet geweest. Behalve de zorgen om de schade, maalt de vraag door zijn hoofd wie er voor de vernielingen verantwoordelijk is. Voor een bewuste aanslag, ziet het er te amateuristisch uit. Hij wijst op de schoolpleinen van het Sondervick College en de Prins Willem-Alexanderschool tegenover zijn huis. „Misschien was het baldadige jeugd. Ik snap ergens nog wel dat zij een raam ingooien. Maar moedwillig een huis in de fik proberen te zetten? Dat gaat wel ver voor vandalisme, hoor.”