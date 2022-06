Basisschool De Brembocht bestaat 50 jaar; ‘De ouders zorgden destijds voor de verhuizing’

VELDHOVEN - Jan van Zon ging in 1972 op vakantie met een doos vol boeken om een keuze te maken voor lesmethoden. Het was een van zijn eerste taken als hoofd van de gloednieuwe basisschool De Brembocht in de in aanbouw zijnde Veldhovense wijk het Look.

Met zes leerlingen uit de eerste en tweede klas begon hij het schooljaar op 1 augustus 1972. Al begonnen de lessen later, het schooljaar startte officieel op 1 augustus.

,,Twee weken voor het eind van het schooljaar werd ik benoemd en er stond nog helemaal niks. Van het toenmalig hoofd kreeg ik een week vrij om voor te bereiden. Met de bouw hoefde ik me niet te bemoeien, dat werd van hogerhand bepaald. Na de vakantie gingen we inwonen bij de basisschool in Oerle en mijn collega van de kleuterschool trok bij de kleuterschool in.”

Tijdelijk naar de Broekweg

Een schooljaar later was de bouw nog net niet klaar en verhuisde de school tijdelijk naar de Broekweg. Toen de nieuwbouw klaar was, zorgden ouders voor de verhuizing. Tegen die tijd waren er zes klassen voor vijf lokalen door de snelle groei van de wijk. Op het hoogtepunt van de groei waren er zo’n 600 leerlingen en 21 klassen. Van Zon: ,,Ik kende ze allemaal en wist nog waar ze woonden ook.” Hij gaf leiding aan De Brembocht tot 1 maart 2002.

,,Toen ik hier in 1977 begon was het een echte schoolstraat, de hele straat stond vol met gebouwen van onze school”, vertelt Hera van de Laar. Ze was directeur van maart 2009 tot vorig schooljaar en in 1984 de eerste leerkracht die parttime ging werken. ,,Daar heb ik voor gevochten. Ook als adjunct en als directeur werkte ik parttime.” In die tijd moest ze eerst ontslagen worden om vervolgens een nieuw parttime contract te krijgen. Van de Laar: ,,Het principe was toen last in first out, dus vier collega’s hebben getekend dat ze bij een ontslag eerder aan de beurt waren dan ik.”

Quote Scholen gingen zich in die tijd ook steeds meer afvragen wat het doel van een school was en waar ze ouders voor in konden zetten Nikki de Jong, Directeur

Haar opdracht werd om de ouderparticipatie nieuw leven in te blazen en samen te professionaliseren. Omdat er in die tijd meer tweeverdieners waren, was die een stuk teruggelopen. Huidig directeur Nikki de Jong: ,,Scholen gingen zich in die tijd ook steeds meer afvragen wat het doel van een school was en waar ze ouders voor in konden zetten, zoals we nu eigenlijk nog doen in plaats van dat ouders een school bijna overnemen.”

Inmiddels ligt het leerlingenaantal in het Look al jaren stabiel rond de tweehonderd. De Jong: ,,Bij alle scholen is de kwaliteit goed, ouders van buiten de wijk kiezen vaak voor ons omdat ze niet naar een grote mfa (multifunctionele accommodatie, red.) willen.”

Nu wel meedenken over de bouw

Inmiddels heeft de school een tweede locatie in de nieuwbouwwijk Huysackers. De Jong: ,,Dat is een vergelijkbaar verhaal met indertijd. De school was nog niet klaar, dus die leerlingen hebben eerst een halfjaar hier gezeten. Het verschil met vroeger is dat we nu wel mogen meedenken over de bouw.” Volgend schooljaar wordt op de locatie Huysackers de honderdste leerling verwacht.

Het jubileum wordt op woensdag 29 juni gevierd met een circus waarbij de leerlingen zelf de artiesten zijn. De dag ervoor leren ze de fijne kneepjes van het circusvak van professionals onder begeleiding van ouders en leerkrachten. De Jong: ,,Het wordt echt een feest voor de kinderen.”