‘Nederland gaat export chiptechnologie naar China beperken’

Slimme snufjes voor mensen met dementie; ‘uitvinder’ Rens Brankaert vertelt erover in Veldhoven

VELDHOVEN - Een kompas dat iemand met dementie met één pijl naar huis wijst. Of een gepersonaliseerd muziekkussen: je drukt erop en hoort een fijn muziekje of bericht. Uitvindingen uit de koker van Rens Brankaert, die daarover donderdag komt vertellen in Bibliotheek Veldhoven.

28 november