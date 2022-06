Brand in loods met oud papier bij afval-en recyclebedrijf Remondis in Veldhoven

met video Jellie (84) bezorgt nog altijd met veel plezier de krant: 'Mensen vinden dat ik gek ben, maar dat mogen ze gerust’

VELDHOVEN – Zes dagen per week staat Jellie Schoon midden in de nacht op om kranten rond te brengen, het depot schoon te houden en de handdoeken te doen. Met haar 84 jaar is de Veldhovense nog altijd een bezige bij. ,,Er zijn mensen die me gek vinden en dat mogen ze gerust denken.’’

31 mei