Brand in zorgcentrum Veldhoven, meerdere woningen ontruimd

Met video Brand in afvalcon­tai­ner bij Van Happen Containers in Eindhoven, afvalberg met kraan uit elkaar getrokken

EINDHOVEN - Een afvalberg is vrijdagavond in brand gevlogen bij het afvalverwerkingsbedrijf Van Happen Containers in Eindhoven. Het vuur ontstond in een container met afval, waarop de brandweer naar de Weijerbeemd kwam.