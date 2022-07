Brecht uit Veldhoven gaat woensdag alsnog van start voor de Driedaagse; ‘Ik zag wel op tegen die hitte’

,,Nee, ik vond het fijn, was heel blij toen ik het hoorde. Want ik zag wel op tegen die hitte. Twee weken geleden heb ik nog de Kennedymars van Someren gewandeld. Ook daar liepen we de laatste uren in de volle zon, terwijl je dan al moe bent.” Natuurlijk vindt de Veldhovense (53) het jammer voor de échte lopers, die verwachten dat ze ook dag met 38 graden zonder problemen doorkomen. ,,Maar dit was een juiste beslissing. En woensdagochtend gaan we alsnog van start!”