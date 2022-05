Bridgebond wijst vrijwilliger met rollator af: ‘Belediging voor iedereen die een hulpmiddel gebruikt’

De 69-jarige Bosch van Drakestein meldde zich eerder dit jaar als vrijwilliger voor het EK Jeugdviertallen. Dat bridgetoernooi vindt van 19 tot en met 26 juli plaats in congrescentrum Koningshof in Veldhoven.

,,In 2011 was ik daar ook als vrijwilliger actief, toen er het WK bridge plaatsvond. Dat was helemaal geweldig, ik had de tijd van m'n leven.” De Dongenaar ondervond daarbij geen problemen, ook al had hij toen al een kruk nodig vanwege een eerder ski-ongeluk.

Quote Ze waren kennelijk geschrok­ken van het feit dat ik een rollator gebruik. We vinden niet dat een rollator past bij een jeugdtoer­nooi, zo luidde de strekking van het bericht. Paul Bosch van Drakestein

,,Nu kreeg ik van de bridgebond in eerste instantie een positieve reactie, in de trant van ‘wat fijn dat je er weer bij bent'. In diezelfde mail werd Bosch van Drakestein ook op een voorlichtingsbijeenkomst voor vrijwilligers gewezen, die in april zou plaatsvinden. Maar toen Bosch van Drakestein de organisatie nog voor die bijeenkomst per mail om een invalidenparkeerkaart vroeg, kreeg hij te horen dat hij toch niet welkom was.

Geen misverstand

,,Ze waren kennelijk geschrokken van het feit dat ik een rollator gebruik. We vinden niet dat een rollator past bij een jeugdtoernooi, zo luidde de strekking van het bericht.” Bosch van Drakestein besloot het er niet bij te laten zitten en schakelde Rob Stravers in, ‘een autoriteit op bridgegebied'. ,,Rob dacht eerst dat het een misverstand moest zijn, maar dat is niet het geval. Dit is een belediging voor iedereen die een hulpmiddel gebruikt.”

De bridgebond bestrijdt met klem dat er sprake is van discriminatie. ,,We hebben op dit moment geen passende functie voor de heer Bosch van Drakestein, dat is in feite het hele verhaal", reageert Nancy de Boer, adjunct-directeur van het bondsbureau. Ze erkent wel dat er in de mailwisseling met de Dongenaar ‘wellicht een onhandige zin’ heeft gestaan.

Geen loze belofte

,,En dat is jammer, want we hebben echt bedoeld te zeggen dat we op dit moment geen geschikte functie voorhanden hebben. De functies die we nu hebben, zijn helaas voor de heer Bosch van Drakestein functies met veel loopwerk.” De bond heeft hem wel laten weten contact op te nemen zodra er wel een passende functie beschikbaar blijkt. ,,En dat is zeker geen loze belofte, want we kennen hem nog van elf jaar geleden, toen hij een erg enthousiaste vrijwilliger was.”

Bosch van Drakestein en Stravers laten het er desondanks niet bij zitten. Stravers heeft de kwestie zelfs voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens, die zich nog over de zaak moet buigen.