Buurt steeds sceptischer over bouwplan ASML op De Run 7000: ‘Dit is gewoon niet wat wij verwachtten’

Islamdes­kun­di­ge over nieuw centrum in Zeelst: ‘Wat Islamplan­ning doet, mág gewoon’

VELDHOVEN/NIJMEGEN - Hoe erg is het dat de Stichting Islamplanning zich met een nieuw islamitisch centrum in het Veldhovense kerkdorp Zeelst heeft gevestigd? Zijn de zorgen van buurtbewoners terecht? ,,Vooraf een club verbieden omwille van waar ze voor staan, is natuurlijk erg tricky.”

27 juni