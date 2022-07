Buurt steeds sceptischer over bouwplan ASML op De Run 7000: ‘Dit is niet wat wij willen’

Dat bleek woensdagavond in gemeenschapshuis D'n Bond, waar in een bijeenkomst belangstellenden werden bijgepraat over de nieuwbouwplannen van ASML op De Run 7000. De bijeenkomst was een initiatief van het bewonerscomité dat eerder is opgericht om als buurtbewoners zoveel mogelijk samen op te trekken. Aanleiding om de koppen nog een keer bij elkaar te steken, is het ontwerp-bestemmingsplan dat sinds kort bij de gemeente ter inzage ligt.