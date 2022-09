Cameratoezicht bij islamitisch centrum in Veldhoven niet verlengd

De beveiligingscamera werd vorige maand in de Kruisstraat geplaatst nadat in het nieuwe onderkomen van Stichting Islamplanning brand was gesticht. Onbekenden gooiden in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 augustus twee ruiten in, waarna er brand werd gesticht in het keukentje van het pand, dat achter de cafés in het uitgaansgebied van Zeelst ligt.