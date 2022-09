Caravan van woning bruidspaar gehaald: ‘Het dak heeft er niks van geleden’

,,Het is een leuke, ludieke actie. We hebben er weinig rotzooi van gehad. En het dak heeft er weinig van geleden”, vertelt Mark.

De grap werd uitgehaald omdat Mark samen met zijn vader en broer een caravanbedrijf runt. ,,Mijn kameraden hebben een oude caravan, die rijp is voor de sloop, opgehaald en in een loods gezet. Ze hebben de bodem van de caravan gezaagd en de hoeken van het dak van het huis opgemeten", legt Mark uit. Met de juiste pasvorm kon het geraamte van de caravan met een hijskraan op het dak worden gezet.

Op de caravan prijkte de tekst ‘na mauwen over trouwen niet meer zeuren over verbouwen’ en op het dak stonden drie gevarendriehoeken. Rond het huis en in de woning stonden volgens Mark zo’n 150 gevarendriehoeken. ,,Die hebben we na de bruiloft maar even aan de kant geschoven, zodat we naar bed konden.”