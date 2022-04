Circus Harlekino start ‘eindelijk weer normaal seizoen’ in Veldhoven: ‘We zijn er nog, dat is het belangrijkste’

VELDHOVEN - Kevin van Geet is er de man niet naar om bij de pakken neer te zitten. Want ondanks twee jaar corona en nu ook nog een Oekraïne-crisis die de transport- en energiekosten de pan uit doen rijzen, kan hij niet wachten om met zijn Circus Harlekino het hooggeëerd publiek te vermaken.

,,Er zijn mensen in het vak die zeggen: waar begin je aan? En ik weet het, het is niet de gemakkelijkste manier om je geld te verdienen, maar het is voor mij wel de kern van het circuswezen: met een mooie voorstelling rondreizen. Mijn eigen passie is eigenlijk de reden dat we dit nu weer doen.” Met zijn eigen Circus Harlekino trapt de 29-jarige Van Geet deze Goede Vrijdag het seizoen af, te beginnen met een reeks voorstellingen in de tent aan de Mira in Veldhoven.

Quote We hebben wel wat voorstel­lin­gen gedaan, op momenten dat het mocht, maar met al die maatrege­len was dat toch echt anders Kevin van Geet, directeur Circus Harlekino

,,En het mooie is: dit is zo ongeveer de plek waar mijn opa zijn allereerste voorstelling ooit gaf.” Die opa is Peter Verberk, die Harlekino in 1989 oprichtte. Verberk had jarenlang een autobedrijf in Bladel en maakte op latere leeftijd kennis met de circuswereld. ,,Hij vond het helemaal geweldig en besloot zelf een circus te beginnen, zo ben ik er uiteindelijk ook in gerold.”

Twee jaar geleden nam Van Geet, die zelf in Bladel woont, het reizend circusbedrijf van zijn opa over. Daarvoor was hij al vijf jaar - en is hij nog steeds - zelfstandig circusondernemer, met als belangrijkste pijlers het Kerstcircus in Etten-Leur en het Tilburgs Wintercircus. Voor Circus Harlekino stelt hij ieder seizoen een nieuw programma samen, met telkens wisselende artiesten.

Vaste ritme is weg

,,Dit wordt het eerste normale seizoen, dus dat is wel spannend”, vertelt de jonge ondernemer. Want de coronaperiode was heftig, geeft hij toe. ,,Je hele leven staat op z’n kop, je vaste ritme is weg. We hebben wel wat voorstellingen gedaan, op momenten dat het mocht, maar met al die maatregelen was dat toch echt anders. Na de voorstelling met een kind op de foto, spontaan een praatje met iemand maken, het was ingewikkeld. Maar we zijn er nog, dat is het belangrijkste.”

Circussen die net als Harlekino rondtrekken zijn in Nederland inmiddels op de vingers van één hand te tellen. ,,Het is een uitdaging om het rond te krijgen, maar het geeft veel voldoening. Want we willen niet alleen kinderen vermaken, voor ook volwassenen een volwaardige voorstelling bieden. Zij betalen natuurlijk óók voor hun kaartje.

Een van de acts in de nieuwe voorstelling is Amber Karstens, die samen met haar bordercollies meedeed aan het tv-programma Holland’s Got Talent. Uit Oekraïne komt Anna Kucherenko, die haar kunsten aan de Chinese mast vertoont. Van Geet: ,,Haar man is nog in Oekraïne. Hij wil graag deze kant op komen, maar mag helaas het land niet uit.”

Circus Harlekino staat nog tot en met dinsdag aan de Mira in Veldhoven, Daarna volgens nog voorstellingen in Bladel, op campings (in de meivakantie) en in Tilburg en Etten-Leur.