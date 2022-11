Cowboys en cowgirls genieten weer van Westerndays

Volledig scherm Western Days bij Paardensportcentrum de Kempen in Eersel. Bij het onderdeel ranchsorting krijgt een team zestig seconden de tijd om elf koeien door twee openingen van een omheining te drijven. © Kees Martens/DCI Media

,,Iedereen is blij om na twee coronajaren weer mee te doen”, zegt Peter van de Ven, eigenaar van Paardensportcentrum de Kempen (PCK). De Westerndays dateren van een jaar of negen geleden. ,,We wilden op een andere manier een wedstrijd organiseren. Een wedstrijd met meer afwisseling voor het publiek zodat mensen geamuseerd blijven. En de deelnemers hebben een leuke dag in een sfeer waarin ze elkaar iets gunnen.”

Reining

Veldhovenaar Tim van Grimbergen (19) kan dat beamen. ,,Iedereen is hier gelijk en iedereen accepteert elkaar.” Hij doet ook aan dressuur maar reining noemt hij zijn hoofdsport. De ruiter laat het paard daarbij onder meer grote snelle cirkels lopen, kleine trage cirkels en 360 graden draaien.

Van Grimbergen gaat zaterdag gekleed als een echte cowboy, compleet met een leren cheb die zijn spijkerbroek aan het zicht onttrekt. Met zijn paard Jesse maakt hij een fout tijdens de proeven van het onderdeel reining. Een volgende proef met het paard Gizmo gaat een stuk beter. ,,Ik ben helemaal blij dat het eindelijk lukte”, zegt hij na de prijsuitreiking.

Ranchsorting

Bij het onderdeel ranchsorting krijgt een team zestig seconden de tijd om elf koeien door twee openingen van een omheining te drijven. Dat klinkt eenvoudig, maar de sport is wel aan regels gebonden. De koeien zijn voorzien van een rugnummer. De jury noemt een willekeurig nummer waarmee gestart wordt. Vervolgens moet het rijtje op volgorde afgewerkt worden. En om het nog lastiger te maken, moeten de openingen om en om gebruikt worden.

Els van der Heijden uit Weebosch beoefent deze sport sinds vijf jaar. Haar paard James is een quarter horse. ,,Die zijn wat kleiner en wendbaarder. Daardoor zijn ze heel geschikt voor western rijden.” Ze geeft de voorkeur aan western rijden boven dressuur rijden. ,,Je rijdt met losse teugel, dat geeft een veel vrijer gevoel. En het zadel is net een zetel, dat zit veel comfortabeler.” Bij ranchsorting is het zaak om de koe die door het gat moet, goed in de gaten te houden. ,,Je moet zorgen dat ze niet naar de kudde terugkeert. Het leuke van deze sport is dat je niets kunt voorspellen. Oefenen is niet te doen, ervaring doe je op tijdens de wedstrijd.”

Flessengordijn

De koeienonderdelen komen steeds meer in trek, weet Jozien van Beek die het secretariaat bemant. ,,Maar ook de cowboytrail is heel populair. Dat is vooral in België heel erg aan het groeien en daar profiteren wij van mee.” Daarbij moet het paard onder meer over balken heen stappen en door een flessengordijn heen.