Dankzij vast energiecontract is in Veldhoven wél schaatsplezier te beleven

VELDHOVEN - Veldhovense schaatsliefhebbers kunnen als een van de weinigen in de regio wel hun hart ophalen de komende weken. De Plaatse wordt momenteel weer omgetoverd tot ijsparadijs. Veel ijsbanen hebben te maken met een stijgende gasprijs, maar in Veldhoven profiteren ze nog van een vast contract.

,,Anders was het wel een dingetje geweest of we het door hadden kunnen laten gaan of dat we met kunststof platen hadden moeten gaan werken. Over een jaar of twee moeten we die keuze misschien wel maken”, zegt bestuurslid Chantal Leijten van Echt Veldhovenz On Ice. De maatschappelijke rol die de ijsbaan speelt gaf de doorslag om door te gaan. ,,We hebben de ijsprinses voor de driejarigen en de KBO-middag voor de 93-jarigen en alles wat daartussenin zit. Zoals kratje schuiven, de ladies night en het familieschaatsen.”

Landelijke regels aangescherpt

De gasprijs was in Veldhoven dus geen issue, wel waren er dit jaar enkele andere uitdagingen. Zoals de prijsstijgingen waar elke branche mee te maken heeft, maar ook de landelijke regels voor evenementen die zijn aangescherpt, waardoor er voor het eerst professionele beveiliging en EHBO moet zijn. ,,Dat maakt wel dat de kosten veel hoger zijn. Aan de andere kant is het ook wel een veilig idee dat er een EHBO’er is die meteen kan handelen als er iets is.”

Dat alles toch door kan gaan, is voor een groot te danken aan de sponsoren waarvan de meesten hun bijdrage voor 2021 lieten staan nadat de ijsbaan toen niet door kon gaan. Leijten: ,,99 procent liet het staan en dat gaf ons al heel veel lucht. We hoefden alleen nog maar op zoek naar nieuwe sponsors en de vaste sponsors hoefden we niet meer te benaderen. Dan waren er ook nog die het bedrag lieten staan en voor dit jaar hetzelfde bedrag schonken. Dat betekent dat het ook wel leeft in Veldhoven en niet alleen in Veldhoven-Dorp. Sommige sponsoren regelen ook van alles voor ons.”

Dat het leeft in Veldhoven blijkt ook uit het aantal vrijwilligers: zo’n driehonderd mensen zorgen ervoor dat de ijsbaan vier weken lang is bemand. De vrijwilligers zijn deels afkomstig van verenigingen die in ruil een bijdrage krijgen voor hun clubkas.

Saai en kleurloos

,,We snappen de maatschappelijke discussie over energiegebruik. Maar de wereld wordt dan wel heel erg klein en saai en kleurloos, want overal hangt natuurlijk wel het energielabel aan. En we werden er ook op aangesproken dat er groepen mensen zijn die het schaatsen niet kunnen betalen. Onze slogan is: ‘Wij heten iedereen een warm welkom’, wat inhoudt dat mensen altijd in de ijsbar naar binnen kunnen", zegt Leijten.

,,We hebben ook een samenwerking met Leergeld en Cordaad, zodat kinderen van ouders die het zich niet kunnen veroorloven vijf gratis kaartjes per kind krijgen inclusief schaatshuur en iets te drinken. ,,We hebben geen gigantische schaatsbaan. Het is juist alles wat eromheen hangt wat het een beetje opsmukt. Daarom wilden we juist voor die doelgroep iets doen. De kinderen hebben het schoolschaatsen en dan is het wel leuk als ze tegen vriendjes en vriendinnetjes niet altijd nee hoeven te zeggen als die vragen of ze meegaan.”

Het programma van Echt Veldhovenz On Ice is te vinden op echtveldhovenz.nl. De schaatsbaan opent zaterdag om 14 uur. Om 16 uur is de officiële opening gevolgd door de uitzending van het WK voetbal. In de ijsbar zijn alle WK-wedstrijden te volgen, behalve die op woensdag 14 december.