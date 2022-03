De hele week feesten bij Samen de dag door in Veldhoven

Elke dag van deze week wordt het jubileum gevierd op de locaties De Messenmaker en De Dobbelsteen door de in totaal zeven groepen. Precies tien jaar geleden begonnen Swove en Severinus het project in restaurant De Berkt van de zorgorganisatie. Bij de start waren er drie deelnemers. Vijf jaar later al ruim zeventig, maar dat aantal is door corona inmiddels teruggevallen naar zo’n 35.

Bij ‘Samen de dag door’ kunnen de deelnemers zonder indicatie terecht, vertelt Ans van Kasteren van Swove. ,,De doelgroep bestaat uit mensen voor wie het moeilijk is om de dag alleen door te komen. Bijvoorbeeld omdat ze weinig contacten hebben of soms het overzicht over de dag verliezen en moeilijk alleen kunnen zijn. Ook mensen die even geen beroep kunnen doen op hun mantelzorger zien we hier. Het gros wordt aangemeld door de gemeente, thuiszorg of praktijkondersteuner. De drempel om te komen is hoog, maar als ze eenmaal zijn geweest, blijven we ze terugzien.”

Quote Over veertien jaar krijg ik weer een nieuwe pacemaker Wil Koppen (95)

De kosten zijn vanaf de start nog steeds tien euro per dagdeel van 9.30 tot 13.30 uur, inclusief koffie en een lunch. Soep, brood en fruit worden geregeld vanuit Severinus. Deze week is er voor de deelnemers ook allerlei lekkers. Als een tiental deelnemers aan De Messenmaker al aan de koffie met gebak zit, arriveert Wil Koppen. De 95-jarige Oerlenaar heeft een pacemaker en is op controle geweest. Hij heeft goed nieuws. ,,Over veertien jaar krijg ik weer een nieuwe pacemaker”, klinkt het gevat. Zijn vaste stek aan tafel is die langs mevrouw Hendrickx (95). ,,We hebben het over dingen die de anderen niet hebben meegemaakt, zoals het schrijven met een griffel”, zegt de geboren Helmondse. Ze komt vooral voor de contacten. ,,Ik ben veel alleen, mijn kinderen wonen allemaal wat verder weg. Hier rummikub ik graag en ook de geheugentraining vind ik leuk.”

Koppen gaat er prat op dat hij in 1963 een van de oprichters was van voetbalvereniging EMK in Nuenen. En hij schrijft gedichten. Zo heeft hij er een gemaakt over de rollator. ,,Dat hebben we allemaal mogen lezen. Wat een hulp dat is voor veel mensen”, zegt mevrouw Hendriks.

Dan komt een accordeonist de feestvreugde verhogen. De vrolijke en bekende klanken verleiden Koppen tot een dansje met stagiaire Merel, terwijl de rest meezingt. Iedereen geniet met volle teugen, net als vrijwilligster Petra van der Palen. ,,Dit werk is heel fijn om te doen. We activeren de deelnemers met onder meer sjoelen, bingo, geheugenspelletjes en gymoefeningen op de stoel. Het geeft altijd weer een voldoen gevoel, ook bij de deelnemers. Die hebben weer wat te vertellen als ze thuiskomen.”

De afvallers door corona beginnen weer langzaam terug te keren, ziet Van Kasteren de laatste weken. ,,Als er voldoende animo is, komt er weer een groep bij. Dat betekent ook dat nieuwe vrijwilligers vanaf nu al welkom zijn.”

Voor aanmelden en meer informatie: Swove telefoonnummer 040-2540066 en www.swove.nl

Volledig scherm Samen de dag door bestaat tien jaar. Het is een initiatief van Swove en betreft dagopvang zonder indicatie. Op de foto vlnr mevrouw Jansen, mijnheer Koppen, stagiaire Merel Huizinga en mevrouw Hendrickx. © DCI Media