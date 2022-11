Deze cursus over dementie helpt mantelzorgers zichzelf niet te vergeten

VELDHOVEN - Naasten van mensen met dementie vergeten zichzelf nogal eens. Om hen te helpen organiseert SWOVE de cursus Dementie, en nu? Mantelzorgconsulent Hannie Bergmans en ouderenadviseur Patricia Kohlen geven acht trainingen in de Veldwijzer in Veldhoven, waarin ze mantelzorgers leren omgaan met moeilijke situaties, praktische handvaten en wat theorie meegeven; ook is er ruimte voor lotgenotencontact.

Kohlen: ,,Mantelzorgers hebben vaak praktische vragen zoals hoe ze omgaan met hygiëne en hoe ze contact houden met familie vrienden en kennissen, maar ook vragen op emotioneel vlak zoals hoe het lukt om goed voor jezelf te zorgen. Tijdens zo’n cursus wisselen mensen onderling ook verhalen uit en is er herkenning.”

Deelnemers krijgen een cursusboek en toegang tot het ledendeel van een online omgeving op dementieennu.info. Op die website is overigens ook voor iedereen toegankelijke informatie over dementie te vinden.

Kohlen: ,,In het boek staat alle theorie, maar het is vooral belangrijk dat deelnemers ruimte voor zichzelf leren creëren. Ze lopen tegen heel veel dingen op het gebied van gedrag, zorg en hygiëne. Kampen met vragen als vertel ik het aan de omgeving en wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Daardoor lopen ze snel tegen eigen grenzen aan. Hoe ga je daarmee om?”

Quote De leefwereld van mensen met dementie verandert. Voor hen verandert de omgeving, terwijl voor de mantelzor­ger de persoon verandert Patricia Kohlen, Ouderenadviseur SWOVE

De ouderenadviseur vertelt dat bij iedereen het denkpatroon verandert als ze richting overbelasting gaan en zichzelf dan vaak vergeten omdat ze in handelingen denken. ,,Door ze te helpen dat te beredeneren, creëer je ruimte in hun hoofd om weer breder te kunnen denken. Dat krijg je ook door lotgenotencontact. Weten dat je niet de enige bent, geeft al verlichting. Bij elke bijeenkomst ervaren ze dat. Dan is het de kunst ermee te leren omgaan, zodat ze ook in de toekomst beter in balans zijn, door praten met lotgenoten, ergens naartoe gaan of een hobby oppakken.”

Leefwereld verandert

De leefwereld van mensen met dementie verandert, stelt Kohlen. ,,Voor hen verandert de omgeving, terwijl voor de mantelzorger juist de persoon verandert. Wij leren ze ook hoe het voor iemand voelt om dementie te hebben. Hoe het is om het niet meer te weten en dat te beseffen. Dat is heel vervelend en confronterend. We hebben het ook over hoe mantelzorgers om kunnen gaan met de emoties die daarbij komen kijken.”

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de kosten voor de cursus vanuit een aanvullend pakket. Wie daarnaar wil informeren bij de verzekeraar kan het beste vragen naar de vergoeding voor respijtzorg. Mensen die zich de kosten voor de cursus niet kunnen veroorloven, kunnen contact opnemen met SWOVE via 040 2540066. Aanmelden kan voor 10 januari op hetzelfde telefoonnummer of via p.kohlen@swove.nl.