‘Deze musical is een project van ons allemaal’

Waar de groepen 8 van de basisscholen doorgaans elk jaar met een musical afscheid van de basisschool nemen, is dat voor de leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool heel anders. ,,We bieden speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar met een bijzondere hulpvraag. De school kent geen groep 8, maar een indeling in onder-, midden- en bovenbouw”, legt leerkracht Yolanda Wilken uit. De laatste schoolmusical in het Veldhovense theater dateert alweer van 2011.

De vermissing en de ontroostbare koningin trok donderdag twee keer een nagenoeg volle zaal in De Schalm. De musical is ontstaan naar aanleiding van een toneelstukje dat tijdens een schoolkamp in 2016 is opgevoerd. Wilken: ,,Het thema van het kamp was de roepie roepie vogel. Dat sprak de kinderen er aan. Toen zeiden we tegen elkaar: ‘Hier moeten we meer mee doen.’”

Verzameling van zeldzame vogels

Het verhaal is bedacht door Wilken en haar collega Didier Toemen. Voor de zomervakantie van 2021 gingen ze achter de laptop zitten. Het stuk gaat over een koningin die een verzameling zeldzame vogels heeft. Opeens is de roepie roepie vogel vermist. De koningin wil die heel graag terug en looft daarom een beloning uit aan degene die de vreemde vogel terugbrengt.

Vanaf carnaval startten de repetities in alle groepen. Toemen: ,,De musical werd gedragen door de complete school, het leefde door het hele gebouw heen. Het was echt een project van ons allemaal.”

Alle 35 leerkrachten hadden zitting in een of meer werkgroepen zoals decor, grime, kleding, logistiek, muziek en pr. Drie leerkrachten en twee familieleden tekenden voor de muziek en schreven zelf alle liedjes. Voor het decor kon de school rekenen op sponsoring vanuit het bedrijfsleven en via connecties van teamleden.

Quote Waar het kon zijn teksten doorgescho­ven naar de kinderen Didier Toemen, leerkracht en schrijver van de schoolmusical

,,Voor de leerlingen is een act bedacht op hun eigen niveau. Daarbij is vooral ingezet op het visuele aspect”, legt Toemen uit. ,,Waar het kon, zijn teksten doorgeschoven naar de kinderen. Om het verhaal voor de kijker duidelijk te maken, speelden Yolande en ik de rode draad tussen de verschillende acts.”

De zeven groepen kwamen één voor één op het podium, zodat elke leerling even kon shinen. Daarom werden er ook geen blacklights en hoofddeksels gebruikt tijdens de show. ,,Ouders moeten hun kind kunnen zien schitteren”, zegt Wilken over deze keuze.

‘Een beetje zenuwachtig’

De scène van de groep van Desley (11) en Jamie (10) speelde zich af in een indianendorp. Een van de moeders maakte voor hen de indianenkleding. Zoals alle groepen bedachten zij zelf een manier om de vermiste roepie roepie vogel te lokken. ,,Ons lokmiddel was een indianenpijl. Die zat vast in een totempaal die we zelf op school hebben gemaakt. De pijl gaven we aan een oppergod”, vertelt Jamie. Een beetje zenuwachtig was hij wel. ,,Mijn ouders, opa en oma en oom zaten in de zaal. Dus ik heb extra goed mijn best gedaan.”

Het tweetal acteerde ook in de rode draad met de twee leerkrachten, dus ze kwamen vaak op het podium. Ze hebben dan ook de smaak van optreden te pakken. ,,Ik zou later wel cabaretier willen worden”, zegt Desley.