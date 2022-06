Diamanten paar Aart en Leny Hoeks-Dingen gaat met carnaval pas naar huis ‘als de vogeltjes fluiten’

Ze groeien op in een gezin met tien kinderen. Leny was 16 toen ze door Aart in het botsautootje werd gelokt. ,,Verkering kregen we pas toen ik 18 was. Eerder mocht dat niet, want mijn ouders waren streng.” Aart genoot een vrijere opvoeding bij zijn ouders, die café De Sportvriend hadden. ,,Vader en moeder stonden altijd in de kroeg. Ze wisten ’s avonds vaak niet eens of we allemaal thuis waren.”