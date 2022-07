Drie generaties De Bekker in voorstelling TOP Muziektheater

VELDHOVEN - Drie generaties van de Veldhovense familie De Bekker staan samen op het podium tijdens de voorstelling de Twee(de)ling van TOP Muziektheater. Maarten de Bekker (53) is sinds de start van de muziektheateropleiding in 2013 de muzikaal leider. Zoon Frank (27) en dochter Ingrid (25) zitten in de negenkoppige band en Maartens vader Cees (88) speelt ook mee in de voorstelling.

Maarten: ,,Het is grappig om te zien dat het muzikale echt in de genen zit.” Opa Cees komt ook al uit een muzikale familie en was onder meer 22 jaar voorzitter van de muziekschool.

Het idee voor de theateropleiding ontstond ooit op een feestje, bij moeders van vriendinnetjes van Ingrid. Maarten: ,,Ze vroegen mij voor de muziek, maar ik had een drukke fulltime baan, dus wilde ik alleen de band doen en me niet bezig houden met arrangementen en repetities. Maar het was zo leuk dat ik vanaf productie twee steeds meer ben gaan doen en vanaf de derde productie ook een aantal nummers zelf schrijf.”

Alleen nog de band na verhuizing voor haar studie

Ingrid speelde eerst twee jaar mee in de cast en de band, maar stapte volledig over naar de band toen ze naar Enschede verhuisde voor haar studie en de repetities met de cast niet meer kon bijwonen. Ze levert sindsdien elk jaar haar bijdrage op de toetsen. Broer Frank drumt vanaf het begin in de band. ,,Om met je vader in de band te zitten is geweldig. Papa is altijd mijn voorbeeld geweest in de muziek.”

Quote Het is heel bijzonder om met je kleinkinde­ren te kunnen spelen Cees de Bekker

TOP nodigt elk jaar een andere doelgroep uit om mee te spelen in de voorstelling. Een aantal jaren terug kwamen de opa’s en oma’s aan de beurt en verschillende van hen vonden dat zo leuk dat ze nu weer meedoen. Cees de Bekker zag alle voorstellingen, maar doet nu zelf voor het eerst mee. Maarten: ,,Tot mijn positieve verrassing was hij op de voorlichtingsavond. Hij twijfelde nog, maar na de repetitie was hij helemaal om.” Cees: ,,We moeten vier voorstellingen doen en dat is veel, maar het is heel bijzonder om met je kleinkinderen te kunnen spelen.”

De voorstelling van dit jaar is gebaseerd op het boek De Tweeling van Tessa de Loo; over twee Duitse zusjes die door de oorlog gescheiden worden. Cees: ,,Ik was zeven jaar toen oorlog uitbrak, dus ik weet precies wat je dan voelt.” Ingrid: ,,Op de middelbare school is een filmpje gemaakt waarin opa over de oorlog vertelde. Dan zie je het toch een beetje voor je.” Maarten: ,,Er zullen best indrukwekkende scenes zijn, zeker in combinatie met de muziek, maar er zit ook luchtigheid in het stuk.”

De voorstellingen van TOP zijn op zaterdag 16 en zondag 17 juli in Theater de Schalm.