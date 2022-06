Drie maanden live muziek op kiosk in Zeelst: ‘Voor de mensen die niet op vakantie zijn’

VELDHOVEN - Met Kiosk Live start op zondag 3 juli een nieuw muziekevenement in Zeelst. Drie maanden lang treedt er op zondag in hartje Zeelst een band op in de kiosk.

Terrasbezoekers bij onder meer Biercafé Buurman en café Willem van Oranje kijken uit op de kiosk aan de Heuvel in Zeelst. Maar er gebeurt vrijwel nooit iets op het opvallende bouwwerk. Dat viel ook op bij Hans Louwers van Biercafé Buurman. ,,Ik vond het jammer dat er niets met de kiosk gedaan werd. Omdat we op zoek waren naar een nieuw evenement met live muziek, kwam de kiosk in beeld. Zo is hier aan de bar het idee van Kiosk Live uitgewerkt. We doen het in de zomerperiode voor de mensen die dan niet op vakantie zijn.”

Voorzichtige start in coronatijd

In 2020 werd al een voorzichtige start gemaakt. Vanwege de coronapandemie mocht er geen reclame voor het evenement worden gemaakt en moest er voor bezoekers een zitplaats zijn, op voldoende afstand van elkaar. ,,We hebben toen vanaf half augustus vijf keer een bandje op de kiosk gehad. Doordat er geen reclame was gemaakt en het op de eerste zondag 37 graden was, kwamen er maar een dikke twintig bezoekers op af. Daarna werd het elke week drukker”, zegt Hans Tieben.

Samen met Louwers en Willem Warmoeskerken van Willem van Oranje vormt Tieben de organisatie van Kiosk Live. Laatstgenoemde houdt zich vanuit zijn ervaring met Zilst Blues vooral bezig met de bandprogrammering. ,,We hebben geprobeerd zo divers mogelijk te programmeren. Dat is volgens mij heel goed gelukt, we hebben voor elk wat wils.”

Veel bands waar Veldhovenaren in spelen

Zo vindt zondag 3 juli de aftrap plaats door Dubbel Sikx, een bigband bestaande uit twintig personen waarvan de leden uit Eindhoven en Veldhoven komen. Een week later staat met Bullfrog Taste Express een van de favorieten van Tieben op de kiosk. ,,Er komen veel bands waarin Veldhovenaren spelen. Enkele bands hebben eerder al eens op het affiche van Zilst Blues gestaan. Ik heb alle bands die op Kiosk Live komen spelen al eens gehoord, op één na. Dat zijn de Honky-Tonk Men uit Haarlem. Zij komen op 18 september. Daar ben ik heel benieuwd naar.”

Het gratis toegankelijke evenement vindt steeds plaats van 16.00 tot 20.00 uur. ,,Om 22.00 uur moeten we stoppen wantdan moet alles weer opgeruimd zijn”, weet Tieben. Op zondag 7 augustus is er geen Kiosk Live omdat het dan kermis is in Zeelst. Op 25 september is met Get Back 2 de laatste act op de kiosk te zien. Zij spelen rock en pop uit de jaren 60 en 70. De organisatie is van plan er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.