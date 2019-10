Drie verdachten schietpartij Veldhoven weer vrij

Het drietal uit Veghel reed in de Volvo en bracht zich zondag na de achtervolging en de schietpartij bij het politiebureau in Veldhoven in veiligheid. Volgens de politie lijkt het op een ruzie tussen twee groepen en is de schietpartij begonnen tijdens een achtervolging. Meerdere auto’s zouden elkaar achtervolgd hebben op de Houtwal. Daarbij werd meerdere keren geschoten. Op de Traverse reden de auto’s op elkaar in. Meerdere mensen zouden vervolgens weggevlucht zijn uit de auto’s. Agenten treffen in een auto één gewonde man aan. Ook op de Heerbaan wordt even later een auto gevonden met daarin een gewonde man. Korte tijd later melden zich drie mannen op het politiebureau in Veldhoven. Eén van hen heeft een schotwond. Zij zijn alle drie opgepakt als verdachten. De twee andere verdachten zijn degenen die gewond in de auto achterbleven.