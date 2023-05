Eerste steen gelegd voor nieuwe woonzorglocatie aan Sitterlaan in Veldhoven

Zorgelijke groei van groep economisch daklozen in Eindhoven: ‘Als hun netwerk opdroogt, belanden ze in de opvang’

EINDHOVEN – De opvang voor daklozen in Eindhoven is inmiddels voor bijna de helft gevuld met mensen die om economische redenen dakloos zijn geraakt. Vorig jaar was dit nog ‘slechts’ een kwart. Zorgwekkend, zo vinden ze bij Springplank 040, dat verantwoordelijk is voor de opvang.