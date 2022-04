Eigen verzonnen spel voorleggen aan de échte fanaten: Zuiderspel in Koningshof

In twee hallen presenteren standhouders als The Game Master en 999 Games er hun nieuwste spellen. Aan tientallen tafels proberen bezoekers ze uit.

Maar het zijn niet alleen de grote bedrijven die zich hier laten zien. Op de plek waar Paul van Daal in 2003 deelnam aan de Dutch Open Darts, staat de inwoner van Westerhoven nu met een opvallende stand waarin hij zijn eigen verzonnen spel Darts ’n Dice presenteert. ,,Mijn spel is gebaseerd op het dartspel Tactics. In plaats van met pijlen wordt er met dobbelstenen gegooid.”

Quote Het spel heet Scrimmage en is een combinatie van Stratego en bo­ter-kaas-en-eieren Mitchel Bartels

Zijn unieke pionnen laat hij in China maken. De basis had Van Daal al snel klaar. ,,Spellenfabrikant Jumbo vond mijn spel destijds niet interactief genoeg en het spel duurde te lang. Daardoor heb ik het jarenlang op de plank laten liggen.”

‘Gemakkelijkste spel tot nu toe’

Met nieuw elan pakte hij het een half jaar geleden weer op. ,,Ik heb er kaartjes bij bedacht waardoor het interactiever werd.” Samen met zijn partner Christina Maser heeft hij het bedrijf Excellent Games opgericht. Het spel ligt inmiddels in enkele speelgoedwinkels maar Van Daal zoekt nog een distributeur.

Veronique Lunter behoort tot de vaste bezoekers van Zuiderspel. De Veldhovense heeft net een uurtje met drie anderen genoten van Darts ’n Dice. ,,Dit spel is zonder veel uitleg makkelijk te spelen. Eenvoudig maar wel met uitdaging.” Ze vindt het zo leuk dat ze besluit tot aankoop. Suzanne van Luttikhuizen uit Wageningen en Steven Franckowiak uit Maastricht zijn voor het eerst op Zuiderspel. ,,Darts ’n Dice is het gemakkelijkste van alle spellen die we vandaag gespeeld hebben”, zegt Franckowiak.

Van een coma naar een eigen spel bedenken

Mitchel Bartels (23) uit Knegsel is nog niet zo ver als Van Daal. Na een heftig ongeluk in 2018 lag hij een tijd in coma. Toen hij daaruit ontwaakte, kon hij niet meer lopen en stortte zijn wereld in. Maar hij leerde weer lopen en besloot om zijn droom waar te maken: het op de markt brengen van een spel.

Maanden was hij bezig om zijn compacte bordspel te bedenken. ,,Het spel heet Scrimmage en is een combinatie van Stratego en boter-kaas-en-eieren. Op deze beurs wil ik advies inwinnen van mensen die eerder een spel op de markt hebben gebracht.”

Groeiende markt

,,Wat fijn dat het weer mag”, hoorde Stef Noordermeer vaak afgelopen weekend. De Veldhovenaar is secretaris van Stichting Zuiderspel. Hij ziet alleen maar een groeiende tendens, bordspellen zijn nog steeds ongekend populair. ,,Ten opzichte van de laatste beurs in 2019 zijn we gegroeid in aantal standhouders en vloeroppervlakte.”