Einde discussie Franse balkons Abdijtuinen in Veldhoven nog niet in zicht: 'Het lijkt net een gevangenis’

35 kunste­naars tonen hun werk tijdens de Open Atelierrou­te in Veldhoven

Na twee coronajaren komt het er eindelijk weer van: de Atelierroute Veldhoven. In het weekend van 23 en 24 april zetten 35 kunstenaars tussen 11.00 en 17.00 uur de deuren van hun atelier open, of exposeren op een andere locatie in Veldhoven.

16 april