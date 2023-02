Eindelijk nieuwbouw voor ‘t Tweespan in Veldhoven

25 bomen kregen een knipbeurt: vrijwilli­gers in de weer met knotwilgen

Het is oer-Hollands winterwerk: wilgen knotten. Buurtvereniging Malando in Aalst en de natuurwerkgroep van het IVN Valkenswaard-Waalre gingen er zaterdag gezamenlijk mee aan de slag. Zo’n 25 wilgen werden weer in model geknipt.