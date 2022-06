Financiële meevallers voor gemeente Veldhoven

Voor Jeroen Rooijakkers (GL&PvdA) zijn er slechtere manieren om aan een tweede raadsperiode als wethouder financiën te beginnen. Het resultaat over de gemeentelijke begroting van 2021 pakt met het positieve saldo een stuk beter uit dan eerder was voorzien.

Bij de laatste financiele bijstelling, eind vorig jaar, koerste Veldhoven nog af op een tekort van ruim 1,6 miljoen euro. ,,Dan is dit natuurlijk wel prettig”, concludeert Rooijakkers, die als enige wethouder uit het vorige college is doorgegaan in de nieuwe coalitie. ,,We hebben de afgelopen periode behoorlijk wat bereikt, zeker als je je bedenkt dat er natuurlijk ook een coronacrisis was.”

Een van de grotere meevallers die heeft bijgedragen aan een gunstiger huishoudboekje, is het bedrag dat Veldhoven kwijt was aan overhead. De kosten daarvoor vielen 566.000 euro lager uit, onder meer doordat Veldhoven veel minder dan verwacht uitgaf aan advieskosten op het gebied van vennootschapsbelasting.

Hulp bij huishouden

Een andere forse meevaller bleek de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die Veldhoven 329.000 euro voordeel opleverde. ,,Dat is mooi, al is de aanleiding eerlijk gezegd wel minder”, vindt Rooijakkers. Het voordeel wordt namelijk deels veroorzaakt door lagere uitgaven aan hulp bij huishouden omdat er minder personeel beschikbaar was en omdat er bij begeleiding bij zorgaanbieders sprake was van wachtlijsten.

Tegenvallers waren er overigens ook. Zo was Veldhoven vorig jaar 921.000 euro meer dan verwacht kwijt aan jeugdzorg.,,We hadden te maken met een opeenstapeling, als gevolg van corona”, verklaart de wethouder de gestegen kosten. ,,Jongeren bleven langer thuis zitten met hun problemen, maar zochten later alsnog hulp.”

tekort aan PMD-zakken

Zoals gebruikelijk heeft Veldhoven ook de grootste financiele risico’s weer op een rijtje gezet. Het grootste risico wordt veroorzaakt door een dreigend tekort aan PMD-zakken, een probleem dat landelijk speelt. De oorzaak is een tekort aan grondstoffen om die zakken te maken.

,,Daardoor is de kans groter dat er meer afval in de grijze container beland, wat ons als gemeente meer kost om in te zamelen”, legt Rooijakkers uit. ,,En PMD-zakken die we inleveren, brengen ook geld op. Als dat er dus minder zijn, betekent dat ook minder inkomsten.” Het zakkentekort kan Veldhoven daarom zomaar 600.000 euro gaan kosten.

Een ander risico (van potentieel maximaal 371.000 euro) heeft ook met afval te maken: de naheffing die Attero gemeenten wil opleggen die contractueel te weinig afval hebben aangeleverd. Daarover loopt al jaren een juridische strijd, die nog steeds niet is beslecht.